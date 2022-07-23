Минздрав зарегистрировал новый иммунодепрессант «Зепозия»

Минздрав зарегистрировал препарат «Зепозия». Он был одобрен FDA для пациентов с рецидивирующими формами рассеянного склероза, а также при язвенном колите. Держателем регистрационного удостоверения, по данным ГРЛС, является швейцарская компания Celgene International.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на иммунодепрессант «Зепозия» компании Celgene International. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Ранее препарат был одобрен FDA для терапии рассеянного склероза и лечения язвенного колита (ЯК).

В российском реестре лекарственных средств инструкция к медицинскому применению препарата «Зепозия» (МНН озанимод) пока не доступна. По данным ГРЛС, препарат выпускается в капсулах в трех различных дозировках.

Озанимод пероральный модулятор рецептора сфингозин-1-фосфата (S1P).

Эффективность озанимода подтверждена клиническими исследованиями. Согласно данным фазы III исследования, в котором препарат тестировался в качестве индукционной и поддерживающей терапии для взрослых пациентов с умеренным или активным ЯК, у 18% участников испытания, принимавших лекарство, была отмечена ремиссия по сравнению с 6% пациентов из группы плацебо на 10-й неделе лечения. Этот показатель увеличился до 37% при годичном приеме препарата.

Вероника Догузова

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