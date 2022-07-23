Регулятор Великобритании оштрафовал Pfizer и Flynn за завышение цен на лекарства

Компании Pfizer и Flynn получили штраф за завышение цен на лекарственное средство от эпилепсии. Фармпроизводители провели дебрендинг препарата и увеличили на него цену на 2600%, указывал регулятор. Разбирательства продолжаются уже несколько лет.

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) оштрафовало компании Pfizer и Flynn Pharma на 70 млн фунтов стерлингов (83,6 млн долл.) за завышение цен на лекарственное средство от эпилепсии фенитоином натрия, который приобретает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Большая часть штрафа — 63 млн фунтов стерлингов (75,6 млн долл.) назначена Pfizer.

Компании в течение более четырех лет незаконно использовали свое доминирующее положение, чтобы продавать NHS препараты по завышенным ценам и зарабатывать больше денег, а это означало, что проигрывали пациенты и налогоплательщики, заявил исполнительный директор CMA Андреа Косчелли.

Еще год назад британский антимонопольный регулятор заявил, что Pfizer продавала препарат NHS по завышенной на 780—1600% цене. Британские оптовики и аптеки закупали лекарство по еще более высоким ценам — больше на 2300—2600%, чем было установлено ранее.

В 2016 году CMA уже назначило штраф примерно в 125 млн долл. за повышение цен на фенитоин. Однако в 2018 году компании подали апелляцию и выиграли дело, сняв с себя штрафные санкции.

Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в то время не поддержал заключение CMA о том, что увеличение цен было незаконным злоупотреблением лидирующим положением на рынке, поскольку Управление неправильно применило юридические критерии, чтобы доказать неправомерность подобного ценообразования.

Дело было отправлено обратно в британский антимонопольный регулятор, который не смог получить одобрение суда для обжалования решения. В июне 2020 года CMA решило возобновить расследование дела.

Согласно данным антимонопольного регулятора, Pfizer воспользовалась лазейкой, осуществив дебрендинг лекарственного средства, известного до сентября 2012 года под торговым наименованием Epanutin, и отнеся его к классу дженериков. Это было сделано с целью обхода правил установления цен.

Ринат Васбеев

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