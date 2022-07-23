Минздрав зарегистрировал препарат для лечения нейробластомы «Карзиба»

Минздрав зарегистрировал препарат для терапии нейробластомы «Карзиба» от компании ООО «Фармамондо». В прошлом году лекарство было включено в перечень препаратов, закупаемых фондом «Круг добра», для лечения детей с орфанными заболеваниями.

Компания ООО «Фармамондо» получила регистрационное удостоверение на моноклональное антитело динутуксимаб бета с торговым наименованием «Карзиба». Препарат применяется для лечения нейробластомы. Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств. Заявку на регистрацию компания подавала в Минздрав еще в октябре 2020 года.

Согласно реестру препарат выпускается в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий в дозе 4,5 мг/мл во флаконах по 4,5 мл.

Препарат динутуксимаб бета — это моноклональное антитело, которое воздействует на ганглиозид GD2, который экспрессируется в большой степени на поверхности нейробластомных клеток.

В 2020 году в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина применили динутуксимаб бета для лечения нейробластомы ультравысокого риска. В НИИ сообщали — стоимость пяти необходимых курсов терапии составляет порядка 20 млн руб.

В России динутуксимаб бета для детей закупают благотворительные фонды. Фонд «Круг добра» в 2021 году заключил девять договоров с ООО «Фармамондо» (компанией владеют швейцарская FarmaMondo S.A., немецкая BioMedica Holding, а также российская «ФармЭко») на поставку не зарегистрированного на тот момент в России динутуксимаба бета.

Вероника Догузова

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