Минпромторг планирует разрешить вывозить медоборудование для ремонта

Минпромторг планирует разрешить вывозить медоборудование для ремонта. В Минздраве готовят для этого регистрационные удостоверения, сообщил первый замминистра Василий Осьмаков.

Из списка продукции, которую запрещено вывозить из страны, намерены изъять медицинское оборудование. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, передает его слова «Прайм». Минздрав сейчас готовит регистрационные удостоверения медизделий для вывоза продукции при необходимости ремонта.

Накануне Ассоциация международных производителей медизделий (IMEDA) сообщила, что Россия может столкнуться с дефицитом медицинской техники: у поставщиков возникают трудности с вывозом ее запчастей для ремонта. Сложности возникли из-за постановления правительства, утвердившего перечень товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из страны до конца года. Для этого требуется разрешение Минпромторга.

«ФВ» писал, что в марте правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая продукция. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

В мае правительство сократило этот перечень. Также был пересмотрен список медизделий, к которым применяется разрешительный порядок их вывоза из страны. В том же месяце Минздрав предложил частично снять запрет на вывоз медицинского оборудования. Исключение планируется сделать для ремонта техники и ее комплектующих за рубежом, сообщил тогда первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко.

Артем Косенок

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