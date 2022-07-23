Для врачей качество препаратов важнее исходящих от фармпроизводителей коммуникаций

По данным опроса врачей, наиболее важными факторами, влияющими на репутацию фармкомпаний, являются качество лекарственных препаратов, а также соответствие производственных площадок и проводимых клинических испытаний международным стандартам. При этом связанные с коммуникациями такие факторы, как наличие программ помощи пациентам, современность сайтов и мобильных приложений, а также ведение коммуникаций с врачами в мессенджерах, получили наименьшие оценки значимости.

Качество лекарственных препаратов как максимально важный фактор репутации компаний-производителей отметили 86% врачей амбулаторного звена в России. Второй фактор по доле врачей, отметивших его в качестве максимально значимого, — производство лекарств в соответствии с требованиями GMP — 72%. Проведение клинических исследований лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами отметили 67% респондентов. Об этом свидетельствуют данные весенней волны 2022 года регулярного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей», приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Отдельные влияющие на репутацию параметры становятся все более значимыми: если по данным весенней волны 2018 года инновационность лекарственных препаратов компании в этом качестве отмечали только 36%, то по данным опроса в аналогичном периоде текущего года — 48% врачей. Также заметно увеличилось влияние на репутацию компаний этичности продвижения ими лекарственных препаратов и квалификации медицинских представителей. Если в 2018 году эти факторы отмечали 31 и 33% врачей соответственно, то по данным актуальной волны исследования — 40% опрошенных. Одновременно за прошедшие четыре года несколько снизилась важность в этом контексте страны происхождения компании.

Примечательно, что наименьшие оценки значимости получили различные факторы, связанные с практикой мультиканальных коммуникаций и качеством ее организации конкретными компаниями. Так, наличие у компании пациентских программ, а также участие в деятельности общественных организаций отметили лишь 24% опрошенных. Наличие современных сайтов и мобильных приложений указали 22% респондентов. Поддержка коммуникаций с врачами через электронную почту, мессенджеры, профессиональные соцсети и интернет-платформы максимально важна во влиянии на репутацию производителей только для 21% врачей.

Наряду с этим исследователи также отмечают, что эти различия в оценке репутационных факторов несколько различаются для врачей разных поколений. Так, соответствие проводимых клинических исследований мировым стандартам, представленность в диджитал-каналах в несколько большей степени важны для наиболее молодых врачей в возрасте до 30 лет. Специалистам в возрасте от 31 года до 40 лет в большей степени свойственно оценивать репутацию компаний по наличию пациентских программ. Врачам старше 50 лет, напротив, не свойственно оценивать компании по их сайтам и приложениям.

Шамиль Ахметзянов

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