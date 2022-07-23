Реализацией эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств займется Минздрав

Минздрав подготовит регламентирующие документы эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Как ранее писал «ФВ», проект вставал на паузу из-за спора о том, какое из министерств будет ответственным за его реализацию.

Реализацией эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств займется Минздрав, узнал «Коммерсантъ». В пилоте примут участие три российских региона, где ранее были запущены электронные рецепты, — Москва, Московская и Белгородская области.

Эксперимент может пройти в России с 1 января 2023 года — соответствующие документы Минздрав должен подготовить в ближайшие две недели.

В апреле президент Владимир Путин обязал правительство подготовить документ до 1 июля. В начале июля «ФВ» писал, что документ находится в «подвешенном» состоянии. По данным двух источников, спор состоял в том, кто будет отвечать за реализацию эксперимента: Минэкономразвития, изначально назначенное на эту позицию, или Минздрав. После этого президент поручил за две недели завершить согласование проекта между ведомствами.

Руслан Мавлиханов

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