Исполнительный директор Roche покинет свой пост

Исполнительный директор Roche Северин Шван покинет свой пост в марте. Он работал на этой должности с 2008 года. Его место займет глава Roche Diagnostics Томас Шинекер.

Исполнительный директор Roche Северин Шван покинет свой пост. Его место с 15 марта 2023 года займет глава Roche Diagnostics Томас Шинекер, сообщается на сайте фармкомпании. Совет директоров намерен предложить Швану пост председателя вместо Кристофа Франца, который решил не переизбираться на эту должность в следующем году на общем собрании акционеров.

Северин Шван начал работать в Roche стажером в 1999 году. Занимал различные руководящие должности в подразделениях компании в Бельгии, Германии, Швейцарии. В 2008 году был назначен исполнительным директором компании. С 2013 года — также член Совета директоров.

Томас Шинекер имеет докторскую степень в области молекулярной биологии и работает в Roche на различных руководящих должностях с 2003 года. В августе 2019 года он стал генеральным директором диагностического подразделения и членом корпоративного исполнительного комитета.

Фото: roche.com

Артем Косенок

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