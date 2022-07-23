Интерпол задержал несколько десятков россиян за незаконный оборот лекарств

В ходе полицейской операции Интерпола «Пангея» были задержаны 86 россиян за незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов. Возбуждено 255 уголовных дел.

В ходе очередной полицейской операции Интерпола «Пангея», в которой приняла участие Россия, были задержаны 86 россиян. По фактам реализации сильнодействующих веществ, а также оформления сертификатов о вакцинации от коронавируса за деньги возбуждено 255 уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Где и за какой период были задержаны подозреваемые, не уточняется.

Международная операция «Пангея» проводится пятнадцатый год, в ней принимают участие более 100 стран. Ее цель — объединить усилия в противодействии преступлениям, связанным с интернет-торговлей незарегистрированными, фальсифицированными и недоброкачественными лекарствами, БАД и медизделиями. В работе задействуются правоохранительные и контролирующие ведомства, координатором выступает Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Чтобы перекрыть каналы поставок рецептурных препаратов проверили более 750 тыс. международных почтовых отправлений, из которых 83 содержали сильнодействующие вещества и были задержаны для проведения процессуальных действий. В ходе мониторинга интернета выявлено около 8 тыс. ресурсов, содержащих запрещенную информацию.

«В частности, сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в координационный штаб Генерального секретариата Интерпола передана информация о более чем 1,5 тыс. интернет-сайтах, имеющих регистрацию за рубежом, которые в нарушение действующего российского законодательства предлагают к продаже лекарственные средства, БАД и медицинские изделия», — отметила Волк.

Также в нескольких регионах выявлены организации, осуществляющие медицинскую деятельность без соответствующей лицензии и оказывающие услуги с использованием незарегистрированных медицинских изделий и препаратов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

За 2021 год Интерпол МВД России выявил более 1,2 тыс. правонарушений в сфере реализации сильнодействующих веществ, фальсифицированных медизделий и биологически активных добавок под видом высокоэффективных препаратов. Возбуждено 85 уголовных дел, писал «ФВ».

Артем Косенок

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