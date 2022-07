Бывший топ-менеджер GSK возглавил разработчика вакцины от РСВ ViceBio Генеральный директор Roche Северин Шван покинет пост в марте » Amazon купила медицинскую компанию One Medical за $3,9 млрд Американская Amazon подписала соглашение о покупке компании One Medical, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, сообщает Reuters. One Medical, материнской компанией которой является 1Life Healthcare Inc., управляет 182 медицинскими офисами в США. Согласно условиям соглашения, Amazon заплатит $18 за акцию One Medical. Сделка оценивается в $3,9 млрд с учетом долга. Генеральный директор One Medical Амир Дан Рубин продолжит занимать свою должность после закрытия сделки. Новость о покупке сервиса компанией Джеффа Безоса не сказалась на стоимости акций американского ретейлера, однако акции One Medical выросли на 69%. В 2019 году Amazon приобрела онлайн-аптеку PillPack, а позднее открыла клинику первичной помощи для сотрудников. gxpnews