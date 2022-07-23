Генеральный директор Roche Северин Шван покинет пост в марте

Генеральный директор Roche Северин Шван уйдет в отставку в марте 2023 года после 15 лет пребывания на этом посту, сообщает Financial Times. Должность гендиректора перейдет к Томасу Шинекеру, руководителю Roche Diagnostics.

Шван присоединился к Roche в качестве стажера в 1993 году. С тех пор его карьера выстраивалась исключительно в стенах швейцарской компании. После ухода с поста гендиректора он будет добиваться избрания на пост председателя совета директоров фармпроизводителя, отмечает издание.

Томас Шинекер руководил одним из самых важных подразделений компании в период беспрецедентного спроса на диагностическую продукцию. Доходы подразделения выросли еще до пандемии коронавируса. В первой половине 2019 года объем продаж составил 6,3 млрд швейцарских франков ($6,5 млрд). За тот же период 2022 года они выросли более чем на 50%. По словам Швана, Roche была первой компанией, предложившей тест на коронавирус в Китае в начале пандемии, и так же быстро среагировала, когда оспа обезьян начала распространяться в Европе.

gxpnews