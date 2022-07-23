Цены на иностранные фармсубстанции сократились впервые за 5 лет

Аналитическая компания RNC Pharma опубликовала данные об уровне инфляции на ввозимые в Россию импортные фармацевтические субстанции за 2011—2021 годы и два квартала 2022 года. Показатель индекса цен снизился впервые за последние пять лет. Дефляция объясняется ситуацией на валютном рынке.

Показатель индекса цен в отношении импортных фармацевтических субстанций (АФИ), поставляемых в Россию в I—II кв. 2022 года, составил -1% (при проведении расчетов по формуле Ласпейреса). За последние пять лет — это первый случай, когда цены на иностранное сырье на российском рынке сокращаются. Более того, за последние 12 лет дефляция наблюдается всего в пятый раз.

Последний раз цены уходили в минус в 2017 году. Затем на протяжении 2018—2020 годов наблюдался галопирующий рост цен, а по итогам 2020 года вообще был зафиксирован абсолютный исторический рекорд: тогда на волне пандемии и остановки производства АФИ в Китае цены на сырье подскочили почти на 24%.

Впрочем, ситуация на сырьевом рынке относительно быстро пришла в норму, по итогам 2021 года индекс цен на иностранные АФИ, которые поставляются в Россию, уже составлял 4,5% при общем уровне инфляции 8,4%. В текущем году рынок фармацевтического сырья переживает куда более серьезные изменения, чем спровоцировал COVID-19. Значительному количеству поставщиков пришлось кардинально изменить схему поставок фармсубстанций в Россию, что само по себе стимулирует рост цен.

При этом отгрузки из некоторых регионов, скажем, из Индии, драматически сокращаются. Было несколько прецедентов и полного отказа от поставок, но речь в основном идет о компаниях, занимающих скромные позиции на рынке, которые не поставляют уникальный ассортимент.

Дефляция объясняется ситуацией на валютном рынке, даже если иметь в виду некоторую «виртуальность» официального курса рубля к доллару и евро, российская валюта действительно сильно укрепилась за последние несколько месяцев. Это сказывается на стоимости контрактов, номинированных в иностранной валюте.

По итогам I—II кв. 2022 года на них приходилось 83,4% от общего ввезенного тоннажа. Доля рубля за год заметно выросла, в 2021 году российской валютой оплачивалось только 13,8% всех поставок, но в любом случае глобально ситуацию это не меняет. Колебания курса оказывают большое влияние на итоговый ценник даже при росте остальных накладных расходов. Отмечается и рост объема платежей в китайских юанях. За год объем таких операций вырос более чем в четыре раза. Правда пока на них приходится относительно небольшая доля поставок — на уровне 8,7% (в тоннах). Но учитывая общую логику происходящих в мировой экономике событий, скорее всего, роль юаня во взаиморасчетах на фармрынке будет только расти.

Рублями платят в основном за сырье, отгружаемое в интересах локализованных в нашей стране иностранных компаний. При этом цены в рамках таких контрактов завышены кратно, а иногда и на порядки по сравнению с рыночной, что, очевидно, выступает инструментом оптимизации налоговых отчислений внутри страны. При этом цены на сырье, которое отгружалось в интересах российских заводов иностранных компаний, по итогам I—II кв. сократились даже значительнее, чем на открытом рынке. Индекс цен тут составил -2,2 и -0,1% соответственно.

pharmvestnik