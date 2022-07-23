Бывший топ-менеджер GSK возглавил разработчика вакцины от РСВ ViceBio

Бывший глава GSK по исследованиям и разработкам вакцин – доктор Эммануэль Ханон – возглавил лондонскую биотехнологическую компанию ViceBio, которая будет конкурировать с его бывшим работодателем за счет вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ, RSV).

Профессиональный опыт Ханона связан в основном с 20-летней карьерой в GSK, где он участвовал в разработке адъювантов нового поколения и их включении в вакцины против пандемического гриппа, малярии и опоясывающего лишая. Он покинул компанию в 2021 году. По образованию Эммануэль Ханон – вирусолог и иммунолог, также он является председателем научного комитета альянса Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

Британская компания ViceBio основана венчурной фирмой Medicxi в 2019 году. В данный момент она вышла из «скрытого режима» благодаря финансовой поддержке в размере 18 млн евро и платформе, основанной на технологии «молекулярного зажима».

РСВ является ведущей причиной пневмонии у детей ясельного возраста и пожилых людей, но разработка вакцины против этого заболевания на протяжении десятилетий не приводила к появлению эффективного препарата. На данный момент в мире на поздней стадии разработки уже находятся несколько вакцин-кандидатов от РСВ, в том числе вакцина GSK. В компании ViceBio считают, что их препарат VXB-211 представляет собой улучшенную формулу всех аналогичных формул.

gxpnews