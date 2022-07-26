Astellas Pharma построит в Сан-Франциско биотехнологический кампус за $70 млн

Японская компания Astellas Pharma объявила о планах по созданию интегрированного биотехнологического кампуса в Сан-Франциско, который будет выполнять функцию центра инноваций и анализа компании на американском Западном побережье.

Компания инвестирует около $70 млн в создание нового объекта. Планируется, что он будет представлять собой лабораторию и зоны для совместной работы для специалистов. Строительство центра позволит компании работать над развитием клеточных и генных терапий для пациентов с ограниченным выбором лекарств, а также для лечения редких заболеваний и большинства видов рака.

Новое здание площадью 154 тыс. квадратных футов на бульваре Форбс, 480 позволит разместить ряд корпоративных продуктов и возможностей Astellas, которые в настоящее время раскиданы по округу Сан-Франциско, отмечает компания.

Ранее сообщалось, что Astellas подписала соглашение с Dyno Therapeutics о разработке векторов для генной терапии на основе аденоассоциированного вируса (AAV). В апреле Astellas Pharma объявила о приостановке проведения новых клинических испытаний на территории России.

gxpnews