За утечку персональных данных клиентов «Гемотест» оштрафовали на 60 тыс. рублей

За утечку персональных данных клиентов «Гемотест» оштрафовали на 60 тыс. руб. Ранее СМИ сообщили, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 млн человек. В их числе адреса и телефоны, паспортные данные и результаты анализов.

Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал на 60 тыс. руб. компанию «Гемотест» за утечку данных с персональной информацией о клиентах. Представители Роскомнадзора по Центральному федеральному округу заявили в суде об утечке более 300 гигабайт информации, следует из постановления суда.

В мае сообщалось, что «Гемотест» проведет служебную проверку из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности. Также Роскомнадзор намерен был обратиться в прокуратуру с запросом о возможности проведения проверки. СМИ писали, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 млн клиентов «Гемотеста». В их числе были адреса и телефоны, паспортные данные и результаты анализов.

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок

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