Спрос на препарат Pfizer от коронавируса Paxlovid падает из-за опасений врачей

Согласно данным аналитиков Airfinity, спрос на препарат Paxlovid от Pfizer в мировом масштабе снижается. К концу этого года на мировом рынке может образоваться избыток в размере 70 млн курсов Paxlovid.

Противовирусный препарат Paxlovid от Pfizer может столкнуться с падением спроса. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на аналитическую группу Airfinity. Специалисты утверждают, что к концу 2022 года на мировом рынке может образоваться избыток в размере 70 млн курсов Paxlovid.

Airfinity заявляет, что распространение Paxlovid тормозит недостаточная осведомленность населения о средстве и опасения врачей по поводу того, как препарат взаимодействует с другими лекарствами.

Старший приглашенный научный сотрудник отдела фармакологии и терапии Ливерпульского университета Эндрю Хилл добавляет, что получить и принять Paxlovid в течение пяти дней после заражения довольно трудно из-за того, что во многих странах существуют проблемы с выявлением болезни, а для покупки средства требуется рецепт врача.

«Нужно обнаружить симптомы COVID, пройти тест на боковой кровоток, обратиться к врачу, получить рецепт, а также провести детальную проверку всех лекарственных взаимодействий. Это не просто», — говорит он.

Аналитик Airfinity Гарри Чилд также отмечает, что в 2022 году из-за медленных темпов распространения Paxlovid у правительств не будет дефицита препарата. Из-за этого Pfizer, возможно, придется пересмотреть прогнозы по продажам средства. Так, компания заявила, что планирует произвести 120 млн курсов Paxlovid в 2022 году, но Airfinity оценивает потребность в препарате всего в 50 млн курсов.

По оценкам Airfinity, продажи Paxlovid в 2022 году составят 23,2 млрд долл. по сравнению с прогнозом в 23,6 млрд долл., который Pfizer сделала три месяца назад. Продажи конкурирующего препарата от MSD «Лагеврио» оцениваются в 5,8 млрд долл. по сравнению с более ранними оценками в 6,4 млрд долл. Продажи третьего противовирусного препарата от японской фармацевтической компании Shionogi оцениваются в 0,5 млрд долл. по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,5 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik