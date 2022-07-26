В России снизились объемы закупок тестов для мониторинга лечения ВИЧ

Пациентская организация «Коалиция по готовности к лечению» проанализировала закупки тест-систем для оценки лечения ВИЧ за 2020 и 2021 годы. Если сопоставить официальную статистику получающих антиретровирусную терапию и количество закупленных определений, то в среднем каждый пациент мог быть протестирован на вирусную нагрузку 1,74 раза в год, на иммунный статус — 1,4 раза в год. Согласно клиническим рекомендациям, тесты необходимо проводить два раза в год.

По подсчетам пациентской организации «Коалиция по готовности к лечению», в 2021 году на тесты госзаказчиками всех уровней потрачено 2,74 млрд руб., столько же израсходовано в 2020 году. Наибольшая доля – 60% – пришлась на тесты для определения вирусной нагрузки. На них потратили 1,64 млрд руб., это меньше на 4% по сравнению с 2020 годом, следует из отчета организации, которые приводит «Медицинский вестник».

На тесты на иммунный статус израсходовано 36% бюджета, общая сумма выросла на 7%, до 979 млн руб. На диагностику резистентности пришлось всего 4%, сумма – 112,8 млн руб. Это меньше на 3% по сравнению с 2020 годом. На снижение объема закупок некоторых тестов в 2021 году могли повлиять их запасы, которые не использовались лабораториями из-за загруженности тестами на COVID-19 с начала пандемии, сообщается в отчете.

Анализ показал, что в среднем каждый пациент, стоящий на диспансерном учете, мог быть протестирован на вирусную нагрузку 1,74 раза в год, на иммунный статус — 1,4 раза в год. Согласно клиническим рекомендациям, тесты необходимо проводить два раза в год.

На девять регионов и ФСИН в прошлом году пришлось более половины (62%) от всех затрат на средства диагностики лечения ВИЧ (1,72 млрд руб.). Лидерами по суммам заключенных контрактов стали Москва (385,17 млн руб.) и Московская область (365,65 млн руб.). На третьем месте среди госзаказчиков – ФСИН (171,99 млн руб.). Коалиция по готовности к лечению пришла к выводу, что ряд регионов обследуют лишь 70–80% пациентов от всех состоящих на диспансерном учете.

По количеству определений наиболее закупаемыми стали тесты на вирусную нагрузку «РеалБест» производства «Вектор-Бест» и «АмплиСенс» ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы Роспотребнадзора. По затратам на первом месте оказались тесты Abbott RealTime (Abbott Molecular, США) и Cobas (Roche, США) с суммой 1,1 млрд руб.

По количеству определений в 2021 году на долю российских производителей пришлось 69,47% от всех закупленных тестов для определений вирусной нагрузки, 30,53% — на производителей из США. В отличие от них, в сегменте тестов на иммунный статус номенклатура закупаемых тестов практически полностью импортная — 97% от всех закупленных определений в прошлом году пришлось на тесты производства США.

Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik