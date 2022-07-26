Вакцина Bavarian Nordic против обезьяньей оспы получила одобрение в ЕС

Еврокомиссия одобрила вакцину Bavarian Nordic против оспы обезьян. Ранее компания поставляла препараты в европейские страны для использования «не по прямому назначению».

Европейская комиссия выдала разрешение на продажу вакцины Imvanec против оспы обезьян от Bavarian Nordic, пишет Reuters. На прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало препарат для одобрения.

«Наличие одобренной вакцины может значительно повысить готовность стран к борьбе с возникающими болезнями», – заявил глава Bavarian Nordic Пол Чаплин.

Вакцина компании – единственный препарат, одобренный для профилактики оспы обезьян в Соединенных Штатах и Канаде. В ЕС Imvanec до сих пор была одобрена только для лечения оспы. Но компания поставила вакцину в несколько стран ЕС во время вспышки обезьяньей оспы для использования «не по прямому назначению».

Разрешение действует во всех государствах — членах Европейского союза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Компания добавила, что разработка Imvaneс стала возможной благодаря значительным инвестициям правительства США за последние два десятилетия.

Цена акций Bavarian выросла на 122% за последние три месяца из-за высокого спроса на вакцину против обезьяньей оспы.

Также в ЕС доступна вакцина TPOXX компании SIGA Technologies, которая может применяться для лечения оспы обезьян, коровьей оспы и осложнений после иммунизации вакциной.

Вакцина Bavarian получила одобрение через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Николай Соколов

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