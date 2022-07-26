Экс-глава отдела продаж Moderna возглавила разрабатывающую препараты от рака компанию

Занимавшая пост управляющей коммерческого подразделения Moderna Коринн Ле Гофф получила пост главы Celsion. Компания разрабатывает препараты от рака.

Бывшая глава коммерческого подразделения Moderna Коринн Ле Гофф стала главой компании Celsion, которая занимается созданием вакцин против рака. Об этом сообщает The Endpoints News.

В Moderna Ле Гофф отвечала за глобальное распространение вакцины компании против COVID-19. Также она руководила разработкой долгосрочной коммерческой стратегии в отношении платформы мРНК, на которой построена вакцина. Ранее она работала в Pfizer, Sanofi, MSD, Roche и Amgen.

В Celsion Ле Гофф начала работать 18 июля, сменив на посту главы компании Майкла Тардуньо, который занимал эту должность последние 15 лет. Он остается исполнительным председателем фирмы.

Celsion занимается разработкой препаратов от рака. Со второй половины 2014 года компания работает над своим ведущим активом для лечения солидных опухолей, получившим название ThermoDox.

Celsion также проводит клинические испытания препаратов против рака яичников и ведет доклинические исследования средств от глиобластомы и рака мочевого пузыря. Еще одним потенциальным направлением развития компания является разработка вакцины от COVID-19.

Сейчас Celsion располагает относительно небольшими денежными резервами в размере 47,3 млн долл., что примерно в три раза превышает рыночную капитализацию компании. Celsion заявила, что этой суммы достаточно для финансирования операций до II квартала 2025 года.

Николай Соколов

pharmvestnik