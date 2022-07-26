В России появится регистр медицинских и фармацевтических студентов

В России будет создан регистр медицинских и фармацевтических студентов. Поправки в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» вступают в силу, соответствующий документ опубликован на сайте publication.pravo.gov.ru. Полномочия по созданию и ведению такого регистра получил Минздрав.

Отмечается, что в рамках регистра будет вестись персонифицированный учет лиц, получающих среднее профессиональное и высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также лиц, осуществляющих фармацевтическую деятельность.

Предполагается, что регистр позволит прогнозировать кадровый потенциальный по различным специальностям и/или субъекта РФ.

Порядок персонифицированного учета медработников не менялся с 2013 года.

gxpnews