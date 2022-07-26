Голикова будет нести ответственность за разработки в области генетики и биоинженерии

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров – кураторов высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Татьяна Голикова будет ответственна за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности. Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров. Дмитрий Чернышенко – развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО, говорится в сообщении.

«По инициативе президента вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Это крайне важно в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции. В нашей стране есть все необходимое, чтобы самостоятельно создавать востребованные экономикой и гражданами решения», – сказал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Президент России Владимир Путин 15 июля назначил Дениса Мантурова на пост вице-премьера – главы Минпромторга.

gxpnews