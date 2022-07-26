Эксперты ITPC: Россия зависит от иностранных тестов на ВИЧ

РФ зависит от поставок тестов на ВИЧ из недружественных стран. Доля импортных тестов на определение иммунного статуса равна 97%, на определение вирусной нагрузки – 36,1%, на определение резистентности к лекарствам от ВИЧ – 72%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на доклад коалиции по готовности к лечению (ITPC).

Российские власти, по информации экспертов, в прошлом году закупили 2,3 млн тест-систем. При этом расчетная потребность составляла 2,8 млн тестов.

Тестирование на ВИЧ в Российской Федерации проводят бесплатно. Пациентам, которым назначили лечение в первый год, необходимо сдавать пять-шесть тестов на вирусную нагрузку и четыре – на иммунный статус. После этого, если не менялась терапия, тесты на вирусную нагрузку и иммунный статус проводят два раза в год. Расходы регионов на закупку таких тестов софинансирует Минздрав.

Как сообщили изданию в министерстве, регионы закупают средства для диагностики ВИЧ за счет собственных бюджетов, самостоятельно формируя план-график и объем закупки тестов.

Согласно докладу, единственная группа тестов, в закупках которых лидируют отечественные производители, – это тесты на вирусную нагрузку. На ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, компании «Вектор-Бест» и «ДНК-Технология» приходится почти 70% закупок таких тестов. Еще 30% закупают у Abbott и Roche Molecular Systems. На иностранные тесты потратили 1,2 млрд рублей из 1,7 млрд средств бюджета.

По словам руководителя отдела мониторинга ITPCru Натальи Егоровой, большая доля иностранных тестов в закупках может объясняться использованием в регионах анализаторов закрытого типа тех же производителей, к ним технически не подойдут другие тесты.

Если говорить про тесты на иммунный статус, то 97% закупок приходится на Beckman Coulter, BD Biosciences и Abbott. На зарубежные тесты потратили 946 млн рублей из 964,3 млн. 72,3% тестов на резистентность к терапии ВИЧ приходится на Abbott, а 27,7% – на ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эти тесты наиболее дорогие. Стоимость 5200 тестов Abbott составила почти 97 млн рублей, а 2000 тестов ЦНИИ – почти 16 млн рублей.

gxpnews