Wildberries впервые в 2022 году зафиксировал рост спроса на маски и антисептики

Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на одноразовые маски и кожные антисептики впервые в текущем году на фоне увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендаций властей использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

За последние две недели, с 11 по 24 июля, спрос на маски вырос в два раза (на 109%) по сравнению с аналогичным периодом в июне. До этого продажи масок постепенно снижались (динамика отражает количество заказанных единиц товара).

«Самый высокий спрос на маски зафиксирован в Калужской (+267%), Астраханской (218%), Курской областях (209%), Москве (198%) и Тульской области (195%). Из крупных регионов спрос вырос также в Московской области – на 155% и Санкт-Петербурге – на 110%», – отмечает издание.

В основном, по информации аналитической службы компании, россияне покупают маски в пачках по 50-100 штук. Средняя цена одной маски в наборе из 100 штук в июле составила 1,3 рубля против 31 рубля на пике (минимальный уровень за последние три года).

В Wildberries также добавили, что за последние две недели июля на треть увеличился спрос на кожные антисептики.

gxpnews