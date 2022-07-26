За оборот поддельных лекарств в ходе операции Интерпола задержали 86 россиян

Россия поучаствовала в ежегодной международной полицейской операции Интерпола «Пангея», которая направлена на борьбу с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарств. По итогу ее проведения были возбуждены 255 уголовных дел по фактам реализации сильнодействующих веществ и оформления сертификатов о вакцинации от COVID-19 за деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Итогом межведомственного сотрудничества стало возбуждение 255 уголовных дел по фактам реализации сильнодействующих веществ, а также оформления сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 за денежное вознаграждение. Задержано 86 граждан, причастных к противоправной деятельности», – сообщила Волк.

Кроме того, по ее словам, для перекрытия межгосударственных и межрегиональных каналов поставки рецептурных препаратов проверили более 750 тысяч международных почтовых отправлений. Из них 83 содержали сильнодействующие вещества, их задержали для проведения процессуальных действий. В ходе мониторинга интернета выявили около 8000 содержащих запрещенную информацию ресурсов.

«В частности, сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в координационный штаб Генерального секретариата Интерпола передана информация о более чем 1500 интернет-сайтах, имеющих регистрацию за рубежом, которые в нарушение действующего российского законодательства предлагают к продаже лекарственные средства, БАД и медицинские изделия», – добавила представитель МВД РФ.

В ряде регионов выявили организации, осуществляющие медицинскую деятельность без соответствующей лицензии и оказывающие услуги с использованием незарегистрированных медизделий и препаратов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как стало известно ранее, российское бюро Интерпола выявило 1200 нарушений при обороте ЛС в 2021 году.

gxpnews