Новый иммунодепрессант

В России зарегистрирован новый иммунодепрессант Зепозия производства швейцарской компании Celgene.

Зепозия — пероральный модулятор рецептора сфингозин-1-фосфата (S1P). В российском реестре лекарственных средств инструкция к медицинскому применению препарата Зепозия (МНН озанимод) пока не доступна. По данным ГРЛС, препарат выпускается в капсулах в трех дозировках.

В США препарат Зепозия зарегистрирован по показаниям «рецидивирующие формы рассеянного склероза» и «язвенный колит».

Эффективность и безопасность препарата Зепозия изучалась в клинических исследованиях III фазы, в которых препарат применялся в качестве индукционной и поддерживающей терапии для взрослых пациентов с умеренным или активным язвенным колитом. На 10-й неделе исследования у 18% пациентов, принимавших озанимод, наблюдалась ремиссия по сравнению с 6% пациентов из группы плацебо. При применении в течение года этот показатель увеличился до 37%.

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