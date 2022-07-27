Правительство поддержало новую версию законопроекта о дистанционной торговле рецептурными препаратами

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности 26 июля поддержала доработанный Минздравом документ, определяющий правила дистанционной продажи рецептурных лекарств. Об этом решении сообщается на сайте «Единой России». Депутаты партии принимали участие в разработке законопроекта. Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности 26 июля поддержала доработанный Минздравом документ, определяющий правила дистанционной продажи рецептурных лекарств. Об этом решении сообщается на сайте «Единой России». Депутаты партии принимали участие в разработке законопроекта.

Проект закона о дистанционной торговле рецептурными препаратами Минэкономразвития внесло в правительство в декабре 2021 года, но вскоре изначальная версия документа была отправлена на доработку. В конце июня 2022 года ведомство представило исправленный законопроект, добавив в документ положения, согласно которым Минздрав получал право своими приказами корректировать зафиксированный в законе список продукции для дистанционных продаж. Но и эта инициатива не получила поддержки.

Кроме того, Минэкономразвития предлагало провести пилотный проект в контексте «цифровой песочницы», предусмотренной законом об экспериментальных правовых режимах (ЭПР). Однако использование норм этого закона сделало бы возможным участие в пилоте маркетплейсов. Против этого выступило Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, обосновав свои возражения тем, что ЭПР не может вводиться в случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью потребителя.

Позицию ГПУ поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, принимавшая 18 июля участие в дискуссии о перспективах пилотного проекта на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента Владимира Путина, который тогда же поручил доработать документ в течение двух недель и снова внести его в правительство.

Вскоре после этого вместо Минэкономразвития ответственным за разработку пилота и доработку законопроекта назначили Минздрав. Согласно обновленной версии документа, пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств будет запущен 1 января 2023 года и продлится один год. В нем будут задействованы Москва, Белгородская и Московская области (как изначально было прописано в законопроекте, разработанном еще Минэкономразвития).

Будет запрещена онлайн-продажа препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие средства или объемную долю этилового спирта более 25%, а также радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов. «При доставке рецептурного препарата, который был заказан дистанционно, личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте», – пояснили в «Единой России».

Планируется, что законопроект поступит в Госдуму в августе 2022 года. По словам замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, если в течение года эксперимент даст положительные результаты, то инициатива будет введена на постоянной основе на всей территории России.