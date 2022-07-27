Производитель вакцины от оспы обезьян Imvanex готовится к круглосуточной работе

Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic готовится к переводу в круглосуточный режим работы своего предприятия по производству вакцин Imvanex для борьбы с обезьяньей оспой на фоне роста спроса на препарат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Каким бы большим ни был спрос, мы рассчитываем удовлетворить его за счет собственных ресурсов. Одно из весьма простых решений – запуск нашего производственного предприятия в ночное время и распределение на рабочие смены большего числа людей», – сказал директор по связям с инвесторами компании Рольф Сасс Соренсен.

По информации агентства, Bavarian Nordic может производить 30 млн доз вакцины ежегодно. Как сообщил Соренсен, рабочий день на предприятии уже длится больше, а благодаря дальнейшим изменениям компания сможет изготавливать еще больше вакцин.

Как стало известно ранее, вакцина Bavarian Nordic от оспы обезьян получила одобрение в Евросоюзе.

gxpnews