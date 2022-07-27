«Полисан» в суде добивается запрета регистрации аналога своего препарата

«Полисан» обратился в суд, чтобы запретить Solopharm регистрировать аналог своего препарата «Цитофлавин». Компания также просила суд приостановить рассмотрение Минздравом уже поданной заявки на регистрацию. Петербургские суды решили принять обеспечительные меры, но Суд по интеллектуальным правам отменил эти решения и не стал направлять дело на новое рассмотрение.

«Полисан» через суд пытается добиться запрета регистрации препарата «Флатоцин» (МНН инозин + никотиномид + рибофлавин + янтарная кислота) компании Solopharm (ООО «Гротекс»). При производстве этого препарата будут нарушены права «Полисана», а именно использовано изобретение по патенту № 2651047, утверждает истец. Патент защищает препарат компании под брендом «Цитофлавин».

Иск против Solopharm был подан 13 января, следует из картотеки арбитражных дел. Одновременно «Полисан» также подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления рассмотрения Минздравом заявления Solopharm о регистрации препарата, и Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области их принял. Solopharm подала апелляцию, но проиграла. Затем компания обратилась с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, который отменил решения двух предыдущих инстанций и не стал направлять дело на новое рассмотрение.

По существу дело пока не рассматривалось.

«Цитофлавин» — метаболическое средство, которое показано в том числе при неврастении, переутомлении, инфаркте головного мозга и пр. Согласно данным ГРЛС, «Полисан» владеет двумя РУ: на препарат в виде раствора для внутривенного введения — с 2008 года, в виде таблеток — с 2011 года. При этом патент № 2651047, вокруг которого идет спор в суде, начал действовать в 2017 году.

Доводы ответчика

На рассмотрении кассационной жалобы представитель Solopharm, партнер юридической фирмы Lidings Борис Малахов, утверждал, что само по себе принятие обеспечительных мер в этом деле формирует «глубоко порочную практику, которая до этого не встречалась в судебной системе». «Дело в том, что обеспечительные меры в спорах об интеллектуальной собственности выдаются в очень ограниченном количестве дел и при наличии серьезного бремени доказывания», — сказал юрист.

В патентном споре были выданы обеспечительные меры, которые запрещают регистрацию воспроизведенного препарата в Минздраве, хотя суд еще не установил, что в нем действительно используется патент истца, пояснял Малахов.

Он также отметил, что решение о принятии обеспечительных мер противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, согласно которому сама по себе регистрация препарата и проведение научных исследований не являются нарушением. Ранее подобные обеспечительные меры в суде не принимались, указал представитель Solopharm.

Позиция истца

Представитель «Полисана» в суде сообщила, что обеспечительные меры направлены на сохранение баланса интересов при рассмотрении дела. В случае отмены этих мер у ответчика существует реальная возможность зарегистрировать препарат и вывести его на рынок, утверждала юрист.

«Мы полагаем, что регистрация данного препарата как одно из действий, связанных с выводом в гражданский оборот в период срока действия патента истца, является прямым нарушением прав», — указала она.

Судья уточнил у представителя «Полисана», рассматривала ли компания возможность истребования у суда альтернативных обеспечительных мер, например, в виде запрета на ввод в гражданский оборот. Представитель компании ответил, что нет, поскольку полагалось, что именно приостановление регистрации наиболее способствует соблюдению баланса интересов сторон.

В итоге СИП отменил решение о принятии обеспечительных мер и не стал направлять дело на новое рассмотрение.

Другое разбирательство

Это не первый спор компаний вокруг препарата «Цитофлавин». В мае 2021 года «Полисан» обратился в суд, чтобы доказать, что Solopharm нарушает другой, евразийский патент, охраняющий препарат № 030458 «Лекарственная композиция цитопротекторного действия в виде водного раствора для внутривенного введения и способ ее получения». Он начал действовать в 2017 году.

В этом деле «Полисан» также подавал заявление на принятие обеспечительных мер в виде запрета Минздраву совершать действия по госрегистрации воспроизведенного лекарственного препарата «Флатоцин». Арбитражный суд города Москвы в обеспечительных мерах отказал.

В то же время Solopharm принимала меры, чтобы аннулировать патент «Полисана» № 030458. Сначала компания подала возражение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, которая его не удовлетворила. Затем Solopharm обратилась в суд, который отменил решение Роспатента и обязал его аннулировать действие патента № 030458. Решение суда было принято 20 июля 2022 года.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

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