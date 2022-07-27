Турция не смогла добиться локализации производства всех лекарств

Турция проиграла спор с Европейским союзом в ВТО по переносу производства вcех лекарств на свою территорию.

Европейский союз одержал победу в торговом споре с Турцией по поводу желания последней локализовать производство всех препаратов на территорию страны. Об этом сообщает The Endpoints News.

В 2017 году турецкое правительство инициировало программу, предусматривающую исключение импортных лекарств из списка возмещения расходов на препараты, если они не производятся в стране. Также программа предполагала льготы для средств, произведенных в Турции.

В апреле 2019 года ЕС подал иск в ВТО, выступив против принудительных мер по локализации. Евросоюз заявил, что это вынудило иностранных производителей фармацевтической продукции перенести свое производство в Турцию.

Комиссия ВТО отвергла все аргументы Анкары в пользу такого решения и рекомендовала ей привести законодательство в соответствие с правилами глобальной торговли. Это побудило Турцию подать апелляцию.

Однако специальный орган ВТО, который обычно рассматривает такие апелляции, не может вынести решение с 2020 года, поскольку бывший президент США Дональд Трамп фактически заблокировал его работу, а нынешняя администрация США продолжает его политику.

Чтобы решить эту проблему, Европейский союз и Турция договорились передать дело сторонним арбитрам, не входящим в ВТО, и согласиться с их выводами. Арбитры согласились с некоторыми аргументами Турции, но в целом поддержали предыдущее решение комиссии ВТО о том, что требование о локализации нарушает глобальные правила торговли. Они посоветовали Турции подкорректировать свои законы.

Николай Соколов

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