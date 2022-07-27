В России за два года зарегистрировали 135 отечественных онкопрепаратов

135 отечественных лекарственных препаратов для онкобольных зарегистрировали в России за два года. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«За последние два года мы дополнительно зарегистрировали 135 отечественных лекарственных препаратов. Сегодня проводится регистрация 248 клинических препаратов для лекарственной терапии. Причем хочу отметить, что из них 24 – это воспроизведенные отечественные, и 37 препаратов – это те, которые в том числе являются в определенной степени инновационными, поскольку это фактически биоаналоги, которые используются для терапии», – сказал Мурашко.

По его словам, ряд стран принял решение по приостановке клинических исследований (КИ).

«В том числе туда попало несколько противоопухолевых препаратов. Но мы работаем над формированием наших инновационных разработок совместно с Минпромторгом. В области лечения онкологических заболеваний активно развиваются в том числе и радиофармпрепараты. Мы полностью изменили сегодня регуляторику, и у нас компетенции очень высокие в стране, поэтому в прошлом году фактически стали доступны два инновационных радиофармацевтических препарата, которые начали применяться в федеральных клиниках», – заявил глава Минздрава.

Кроме того, как отметил Михаил Мурашко, изменилась регуляторика в области диагностики злокачественных новообразований, и с марта малотиражные тесты «пошли по новому, укороченному треку».

«Доступность генетических тестов становится сегодня в стране выше. Это инновационные решения, инновационные медицинские изделия. Сегодня получили активное развитие клеточные технологии. Ряд федеральных центров уже используют их в терапии. Хочу также отметить, что сегодня совместно с Академией наук мы работаем по созданию технологии проведения бор-нейтронозахватной терапии. Это оборудование позволит нам лечить опухоли головного мозга – те, которые наиболее тяжело поддаются лечению», – добавил министр.

На совещании также стало известно о том, что кратность курсов химиотерапии на одного пациента за три года возросла более чем в 4,5 раза, и количество лекарственных препаратов, применяемых в схемах терапии, увеличилось в два раза.

«Это хороший, большой успех именно в лечебной тактике. Более того, мы обращаем внимание на тарифы, и за счет рациональных подходов к ценообразованию нам удалось увеличить количество пациентов, получающих лекарственную терапию, на 30%, а по лучевой терапии помощь получили в рамках тех же ассигнований дополнительно 13% пациентов. Впервые с 2020 года мы ввели сегодня в схему терапии пациентов с онкологическими заболеваниями протонную терапию. Если в 2020 году это была 1000 пациентов, то на этот год запланировано уже 1600 пациентов. Все идет в соответствии с графиком, пациенты получают помощь», – подчеркнул Мурашко.

Как стало известно ранее, Bristol-Myers Squibb уничтожит онкопрепараты для КИ в России.

gxpnews