3M выделит медицинский бизнес в отдельную компанию к 2023 году

Американская корпорация 3M намерена выделить направления, связанные со здравоохранением, в отдельную компанию 3M Health Care. Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2023 года. По оценке аналитиков Bloomberg, стоимость медицинского бизнеса корпорации оценивается в $45 млрд. В 3M рассчитывают владеть 19,9% в новой компании. Американская корпорация 3M намерена выделить направления, связанные со здравоохранением, в отдельную компанию 3M Health Care. Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2023 года. По оценке аналитиков Bloomberg, стоимость медицинского бизнеса корпорации оценивается в $45 млрд. В 3M рассчитывают владеть 19,9% в новой компании.

Головная компания 3M сосредоточится в области материаловедения и промышленных решений, а 3M Health Care станет ведущей глобальной диверсифицированной компанией в области технологий здравоохранения, специализирующейся на уходе за ранами, медицинских информационных технологиях и биофармацевтике, говорится в заявлении компании. Драйвером для ее развития станет высокий уровень прибыли, который генерировал сегмент последние годы.

В компании рассчитывают, что 3M Health Care будет выделена с чистым левериджем в 3–3,5 EBITDA и будет готова к быстрому сокращению доли заемных средств. В головной корпорации намерены сохранить 19,9% акций 3M Health Care, которые со временем будут монетизированы.

Ожидается, что безналоговая сделка 3M будет завершена к концу 2023 года при условии окончательного одобрения совета директоров и регулирующих органов.

3M – основанная в 1902 году многопрофильная промышленная корпорация со штаб-квартирой в штате Миннесота (США). Всего компания производит более 50 тысяч наименований товаров для различных отраслей, в том числе медицинской, автомобильной, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. Медицинское подразделение 3M производит товары для разных рынков, в том числе хирургические принадлежности, перевязочные материалы, медизделия для стоматологии и биофармацевтические препараты. Объем продаж медицинских решений 3M в 2021 году составил около $8,6 млрд (25% от общего дохода 3М).

В России ЗМ в сегменте здравоохранения представлена в основном перевязочными материалами и стоматологической продукцией.

В ноябре 2021 года другая американская корпорация – General Electric – сообщила о планах по выделению бизнеса в области здравоохранения в отдельную компанию, наряду с направлениями энергетики и авиации. Компания GE Healthcare появится в 2023 году. Ожидается, что GE сохранит в этом бизнесе долю в 19,9%.