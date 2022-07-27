Олег Арифуллин доиграл «Мелодию здоровья»

Олег Арифуллин покидает пост гендиректора аптечной сети «Мелодия здоровья», подконтрольной НПК «Катрен». По словам собеседника Vademecum, близкого к сети, Арифуллин сегодня собрал коллег и объявил, что увольняется 1 августа по личным обстоятельствам. Арифуллин руководил аптечной сетью в течение 13 лет.

Гендректор и основной владелец НПК «Катрен» Леонид Конобеев к моменту публикации новости не ответил на просьбу Vademecum назвать имя нового руководителя сети и рассказать о планах ее дальнейшего развития.

Строить собственную аптечную сеть «Катрен» начал в 2006 году. Сейчас «Мелодия здоровья» объединяет чуть менее тысячи аптек в 45 регионах России.

После покупки «Катреном» контрольного пакета группы «Эркафарм» в 2021 году оба ритейловых актива сохранили свои структуры управления, слияния не произошло. Однако данные по выручке «Мелодии здоровья» «Катрен» больше отдельно не раскрывает.

Совокупная выручка «Эркафарм» и «Мелодии здоровья» в 2021 году составила 88,9 млрд рублей, что обеспечило розничному дивизиону «Катрена» второе место в рейтинге ТОП200 аптечных сетей Vademecum. По итогам 2020 года «Мелодия здоровья» с выручкой 26,7 млрд рублей занимала 10-ю строчку регулярного рейтинга Vademecum.

UPD. Леонид Конобеев после публикации новости уточнил, что Олег Арифуллин уходит на пенсию.

Фото: katrenstyle.ru



vademec