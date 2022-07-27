Правительство поддержало новую версию законопроекта о дистанционной торговле рецептурными препаратами

Проект закона о дистанционной торговле рецептурными препаратами Минэкономразвития внесло в правительство в декабре 2021 года, но вскоре изначальная версия документа была отправлена на доработку. В конце июня 2022 года ведомство представило исправленный законопроект, добавив в документ положения, согласно которым Минздрав получал право своими приказами корректировать зафиксированный в законе список продукции для дистанционных продаж. Но и эта инициатива не получила поддержки.
Кроме того, Минэкономразвития предлагало провести пилотный проект в контексте «цифровой песочницы», предусмотренной законом об экспериментальных правовых режимах (ЭПР). Однако использование норм этого закона сделало бы возможным участие в пилоте маркетплейсов. Против этого выступило Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, обосновав свои возражения тем, что ЭПР не может вводиться в случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью потребителя.
Позицию ГПУ поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, принимавшая 18 июля участие в дискуссии о перспективах пилотного проекта на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента Владимира Путина, который тогда же поручил доработать документ в течение двух недель и снова внести его в правительство.
Вскоре после этого вместо Минэкономразвития ответственным за разработку пилота и доработку законопроекта назначили Минздрав. Согласно обновленной версии документа, пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств будет запущен 1 января 2023 года и продлится один год. В нем будут задействованы Москва, Белгородская и Московская области (как изначально было прописано в законопроекте, разработанном еще Минэкономразвития).
Будет запрещена онлайн-продажа препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие средства или объемную долю этилового спирта более 25%, а также радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов. «При доставке рецептурного препарата, который был заказан дистанционно, личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте», – пояснили в «Единой России».
Планируется, что законопроект поступит в Госдуму в августе 2022 года. По словам замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, если в течение года эксперимент даст положительные результаты, то инициатива будет введена на постоянной основе на всей территории России.
Фото: wums.ru