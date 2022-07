Biocad начнет завершающую фазу КИ нового препарата для терапии меланомы Правительство поддержало новую версию законопроекта о дистанционной торговле рецептурными препаратами » RNC Pharma сообщила о сокращении объема рублевых платежей за поставки иностранных лекарств Аналитики RNC Pharma заявили о снижении объема рублевых платежей за поставки иностранных лекарств. Так, если за первые шесть месяцев 2021 года рублями оплачивалось 94,3% от общего денежного объема, то в 2022 году уже 92,5%. Суммарный объем поставок готовых лекарственных препаратов в Россию по итогам I—II кв. этого года составил 397,8 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика отгрузок относительно аналогичного периода 2021 года зафиксирована на уровне 8,7% при проведении расчетов в российской валюте. Отгрузки in bulk, осуществленные в первой половине текущего года, достигли 94,4 млрд руб. Причем показатель прироста тут заметно выше, на уровне 32,6%. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma. Несмотря на внушительную рублевую динамику, натуральные объемы по обеим товарным группам отрицательные. Так, отгрузки готовых препаратов сократились за год на 9,4% (в упаковках), всего за шесть месяцев в страну было ввезено 803 млн упак. При этом поставки нерасфасованных препаратов падают на 32,7%, если проводить расчеты в минимальных единицах дозирования (МЕД), всего за период в нашу страну было ввезено 731,5 млн МЕД. Поставки по итогам июня в целом находились в рамках общих тенденций первого полугодия. Так, показатель долгосрочной динамики в рублях был зафиксирован на уровне 18% для готовых препаратов, а отгрузки in bulk за год вообще выросли в 2,9 раза. Подобный результат прежде всего объяснялся очень низкой базой, в июне прошлого года поставки нерасфасованных препаратов в нашу страну составили всего 8,3 млрд руб. (это почти в два раза меньше, чем в среднем за месяц в 2021 году). Но, главное, итоги июня 2022 года были действительно выдающимися. Так, участники внешнеэкономической деятельности поставили в Россию нерасфасованных препаратов на сумму более 24 млрд руб., в основном речь о дорогостоящих позициях. В январе—июне 2022 года значительные изменения происходили в отношении структуры платежей за ввезенные препараты. Прежде всего надо отметить некоторое сокращение доли рублевых платежей в рамках поставок готовых форм, если в I—II кв. прошлого года рублями оплачивалось 94,3% от общего денежного объема, то в рамках анализируемого периода уже 92,5%. Второй момент связан с расширением списка платежных валют: список денежных единиц в текущем году вырос на четыре наименования, в том числе за счет довольно необычных для российского фармрынка, например таких, как польский злотый или канадский доллар. Аналитики также отмечают рост роли китайского юаня — объем платежей в этой валюте за год вырос более чем в шесть раз. В TOP20 крупнейших компаний — поставщиков готовых препаратов по денежному объему ввозимой продукции в июне максимальными темпами роста отгрузок (относительно июня 2021 года) характеризовалась компания AstraZeneca, за год поставки выросли в 8,6 раза (в рублях). Основной вклад в динамику обеспечил противоопухолевый препарат «Линпарза», за год его отгрузки выросли в 28 раз. Второй среди топовых компаний результат показал Astellas (в 4,3 раза), здесь основной вклад в динамику обеспечило также противоопухолевое средство — антиандрогенный препарат «Кстанди». В двадцатке поставщиков in bulk по итогам июня максимальную динамику демонстрировали компании Roche — рост поставок в 56 раз в рублях, а также MSD (в США и Канаде — Merck&Co) — в 21 раз. Именно они обеспечили общий результат месяца. В первом случае речь шла о поставках противоопухолевых препаратов «Перьета» и «Кадсила», в России их упаковкой занимается группа «Р-Фарм» на мощностях предприятия «Ортат». Компания MSD наращивала отгрузки препарата «Китруда», локальным партнером в данном случае также выступает «Р-Фарм». Артем Косенок

pharmvestnik