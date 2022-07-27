Верховный суд постановил пересмотреть дело «Ульяновскфармации»

Верховный суд (ВС) России по ходатайству прокуратуры отменил решение Самарского шестого кассационного суда общей юрисдикции по делу «Ульяновскфармации» (хищения при закупках медицинского кислорода) и вернул дело на повторное рассмотрение в эту инстанцию. В ноябре 2021 года кассационный суд отменил приговор Ленинского районного суда Ульяновска от 21 января 2021 года в отношении бывшего вице-спикера Заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова, экс-министров здравоохранения региона Павля Дегтяря и Рашида Абдуллова, гендиректора «Ульяновскфармации» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана и постановил заново пересмотреть дело. В районном суде повторный процесс начался в апреле 2022 года, но уже в мае гособвинители обжаловали решение кассации в ВС. Верховный суд (ВС) России по ходатайству прокуратуры отменил решение Самарского шестого кассационного суда общей юрисдикции по делу «Ульяновскфармации» (хищения при закупках медицинского кислорода) и вернул дело на повторное рассмотрение в эту инстанцию. В ноябре 2021 года кассационный суд отменил приговор Ленинского районного суда Ульяновска от 21 января 2021 года в отношении бывшего вице-спикера Заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова, экс-министров здравоохранения региона Павля Дегтяря и Рашида Абдуллова, гендиректора «Ульяновскфармации» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана и постановил заново пересмотреть дело. В районном суде повторный процесс начался в апреле 2022 года, но уже в мае гособвинители обжаловали решение кассации в ВС.

О решении ВС информагентству ТАСС рассказал адвокат Игоря Тихонова Сергей Логинов. По его словам, при обжаловании решения кассации в Верховном суде Генпрокуратура привела только один довод – решение кассационной инстанции было вынесено с нарушением закона. Сам Логинов утверждает, что все было законно.

По данным следствия, с 2016 по февраль 2017 года Павел Дегтярь, Игорь Тихонов и Ольга Кузнецова организовывали закупку кислорода клиниками региона только у «Ульяновскфармации», а с июня 2017 по март 2018 года такая же схема использовалась в отношении медизделий для хирургии и реанимации, дезинфицирующих средств. Тогда Дегтяря на посту министра уже сменил Рашид Абдуллов. Все товары закупались по завышенным ценам, а разница похищалась. В результате региональному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 11,5 млн рублей. Уголовное дело в отношении Кузнецовой, Когана, Тихонова и Абдуллова ГСУ СК РФ возбудило летом 2018 года. В декабре по этому же делу был задержан Павел Дегтярь.

В январе 2021 года Ленинский районный суд Ульяновска признал всех пятерых фигурантов дела виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а экс-министров здравоохранения области – еще и по ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда). Игоря Тихонова и Рашида Абдуллова суд приговорил к 5 и 4 годам колонии соответственно, штрафу (1,7 млн рублей) с лишением права занимать должности в госорганах в течение 3 и 2,5 года. Павел Дегтярь, Ольга Кузнецова и Евгений Коган получили 2,5, 3,5 и 4 года лишения свободы условно со штрафами в размере от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. В июле 2022 года стало известно, что Дегтярь возглавил медицинский центр «Семья» в Ульяновске.

В ноябре 2021 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил приговор всем фигурантам и направил дело на новое рассмотрение. Ленинский районный суд Ульяновска начал пересмотр уголовного дела в конце апреля 2022 года. Фигуранты снова не признали вину и указали на противоречия в обвинительном заключении. В мае Генпрокуратура обжаловала решение кассации в Верховном суде России, и теперь ВС постановил пересмотреть дела в кассационном суде.

В июне 2020 года «Ульяновскфармация» была признана банкротом. На тот момент сеть задолжала кредиторам более 1 млрд рублей. Вместо «Ульяновскфармации» власти региона создали госучреждение «Ульяновская государственная аптека», насчитывающее пока 40 аптек.