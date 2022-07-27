Каждый пятый россиянин предпочитает лекарства зарубежного производства

Каждый пятый россиянин предпочитает лекарства иностранного производства, говорят данные опроса. Препараты вошли в TOP5 товаров, которые лучше всего покупать у зарубежного производителя. При этом каждый второй (46%) предпочтет отечественный препарат.

Лекарства попали в TOP5 товаров, где предпочтителен зарубежный производитель. Об этом заявил каждый пятый опрошенный (18%). В списке также электроника (33%), бытовая техника (28%), автозапчасти (23%) и автомобили (21%). Об этом говорится в свежем совместном исследовании аналитического центра НАФИ и «Модульбанка». Опрос был проведен в июне среди 1,6 тыс. человек.

Когда россияне отдают предпочтение зарубежным товарам, в основном они руководствуются представлением о том, что их качество лучше. В частности, в отношении лекарств чаще всего респондентов интересует эффективность и цена. При этом каждый второй опрошенный (46%) заявил, что готов приобретать отечественные препараты.

В апреле аналитический центр НАФИ выяснил, что россияне больше всего боятся остаться без импортных препаратов и медицинского оборудования. О таком страхе заявили 42% опрошенных. Это самый большой показатель, писал «ФВ».

Артем Косенок

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