«Р-Фарм» в «Больших вызовах-2022»

В июле 2022 года в образовательном центре «Сириус» прошли мероприятия в рамках научно-технологической проектной программы «Большие вызовы». Один из ее партнеров – группа компаний «Р-Фарм», которая разработала ряд активностей для учащихся школ со всей страны.

Руководитель отдела подготовки кадров «Р-Фарм» Екатерина Репкина и директор по персоналу завода «Фармославль» Евгения Закружная рассказали им о наиболее востребованных профессиях фармацевтической индустрии и компетенциях, необходимых для построения карьеры в этой сфере. Советник генерального директора, к.б.н. Юрий Васильев поделился с участниками мероприятия своими знаниями об основных направлениях медицинской вирусологии на современном этапе, а также распространенных инфекциях и методах их профилактики с помощью вакцин, в том числе на основе аденовирусных векторов.

В течение трех недель команды, состоящие из учащихся 9-11 классов из Москвы, Самары, Новосибирска и Казани, решали кейс «Разработка прототипа системы ИФА и ПЦР диагностики S-белка коронавируса SARS-CoV-2», который наглядно демонстрирует некоторые подходы к оценке трансгенной экспрессии.

Участники освоили теоретические основы и практические навыки проведения таких опорных методов, как иммуноферментный анализ (ИФА) и тест на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Под руководством наставников они подобрали условия проведения ИФА для определения S-белка коронавируса, а также оптимизировали ПЦР для идентификации гена этого же белка.

В конце смены состоялся фестиваль проектов научно-технологической программы «Большие вызовы», на котором были представлены 69 проектов по 13 направлениям, приоритетным для научно-технологического развития страны: от беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, генетики и биомедицины до космических технологий и освоения Арктики.

«Главное на „Больших вызовах” – это живое общение и передача практического опыта целеустремленным и любознательным молодым людям, которые не побоялись бросить вызов сложным наукоемким задачам в области биомедицины, основанным на реальной практике и подчас не имеющим пока высокоэффективного решения», – отметил Юрий Васильев.

О программе «Большие вызовы»

«Большие вызовы» – научно-образовательная программа, ежегодно организуемая образовательным центром «Сириус», в рамках которой эксперты «Р-Фарм» и другие индустриальные партнеры предлагают участникам интересные и актуальные задачи для решения. Учащиеся школ со всей России принимают участие в проектах по направлениям наука, искусство, спорт. Заявки на участие в этом году подали более 10 тысяч человек, отбор из которых прошли 393.

gxpnews