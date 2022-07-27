Минздраву предложат удалить дублирующие виды ВМП

При подготовке на 2023 год перечней высокотехнологичной медпомощи (ВМП), включенной (ВМП-I) и не включенной (ВМП-II) в базовую программу ОМС, Минздрав РФ сможет корректировать названия видов и методов лечения ВМП, а также удалять позиции, дублированные в обоих перечнях или совпадающих с клинико-статистическими группами (КСГ). Такие правки смогут предложить федеральные медцентры, главные внештатные специалисты, а также профильные департаменты министерства. При подготовке на 2023 год перечней высокотехнологичной медпомощи (ВМП), включенной (ВМП-I) и не включенной (ВМП-II) в базовую программу ОМС, Минздрав РФ сможет корректировать названия видов и методов лечения ВМП, а также удалять позиции, дублированные в обоих перечнях или совпадающих с клинико-статистическими группами (КСГ). Такие правки смогут предложить федеральные медцентры, главные внештатные специалисты, а также профильные департаменты министерства.

К адресантам изменений также относятся региональные органы в сфере здравоохранения и Федеральный фонд ОМС. Изменения внесены в приказ Минздрава №484н от 1 августа 2017 года, определяющий порядок формирования и корректировки списков ВМП.

Ранее в ведомство могли поступить заявки только на включение/исключение метода ВМП либо его переход из второго перечня в первый. Теперь же уточняется, что возможны предложения по переименованию одного из составляющих группы ВМП, определенной программой госгарантий: вида (общее название группы методов), самих методов лечения, включенных в группу, а также списка попадающих под ВМП диагнозов и моделей пациентов. Корректировка возможна, если при этом не меняется стоимость тарифа на этот вид ВМП и количество пролеченных пациентов.

Кроме того, исключение вида и метода станет возможным из-за его дублирования в перечнях ВМП либо в ежегодно утверждаемом списке КСГ. Уточняется, что предложения по таким изменениям нужно вносить в произвольной форме с обосновывающей информацией. Остальные виды корректировок должны обосновываться по усложненной и уже описанной методике.

Приказ №484н, не менявшийся с 2017 года, решено дополнить на фоне массивной работы Минздрава и ЦЭККМП по созданию новой номенклатуры медуслуг, целью принятия которой также является исключение в будущем дублирования одних и тех же методов лечения в списках ВМП с разным уровнем и схемами финансирования. Пока, однако, представлен только проект номенклатуры, дорабатываемый после общественного обсуждения.

Тем не менее ряд корректировок точно будет произведен – об этом в мае рассказал замминистра здравоохранения Евгений Камкин. С его слов, на тот момент шла «большая работа» Минздрава, ФФОМС и профсообществ по пересмотру перечней с видами высокотехнологичной медпомощи. К 2023 году планируется исключить часть видов медпомощи, дублирующих друг друга, а также добавить в списки новые методы, прошедшие клиническую апробацию в федеральных медцентрах.

Предложения по включению новых видов ВМП, отметил Камкин, Минздрав планирует прежде согласовать с Минфином и Правительством РФ.