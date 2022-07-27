Минздраву предложат удалить дублирующие виды ВМП

К адресантам изменений также относятся региональные органы в сфере здравоохранения и Федеральный фонд ОМС. Изменения внесены в приказ Минздрава №484н от 1 августа 2017 года, определяющий порядок формирования и корректировки списков ВМП.
Ранее в ведомство могли поступить заявки только на включение/исключение метода ВМП либо его переход из второго перечня в первый. Теперь же уточняется, что возможны предложения по переименованию одного из составляющих группы ВМП, определенной программой госгарантий: вида (общее название группы методов), самих методов лечения, включенных в группу, а также списка попадающих под ВМП диагнозов и моделей пациентов. Корректировка возможна, если при этом не меняется стоимость тарифа на этот вид ВМП и количество пролеченных пациентов.
Кроме того, исключение вида и метода станет возможным из-за его дублирования в перечнях ВМП либо в ежегодно утверждаемом списке КСГ. Уточняется, что предложения по таким изменениям нужно вносить в произвольной форме с обосновывающей информацией. Остальные виды корректировок должны обосновываться по усложненной и уже описанной методике.
Приказ №484н, не менявшийся с 2017 года, решено дополнить на фоне массивной работы Минздрава и ЦЭККМП по созданию новой номенклатуры медуслуг, целью принятия которой также является исключение в будущем дублирования одних и тех же методов лечения в списках ВМП с разным уровнем и схемами финансирования. Пока, однако, представлен только проект номенклатуры, дорабатываемый после общественного обсуждения.
Тем не менее ряд корректировок точно будет произведен – об этом в мае рассказал замминистра здравоохранения Евгений Камкин. С его слов, на тот момент шла «большая работа» Минздрава, ФФОМС и профсообществ по пересмотру перечней с видами высокотехнологичной медпомощи. К 2023 году планируется исключить часть видов медпомощи, дублирующих друг друга, а также добавить в списки новые методы, прошедшие клиническую апробацию в федеральных медцентрах.
Предложения по включению новых видов ВМП, отметил Камкин, Минздрав планирует прежде согласовать с Минфином и Правительством РФ.