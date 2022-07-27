Teva достигла урегулирования по искам об опиоидах на сумму в 4,35 млрд долларов

Teva достигла урегулирования с истцами, обвинявшими компанию в разжигании эпидемии опиоидной зависимости в Соединенных Штатах. Сумма компенсаций пострадавшим составит 4,35 млрд долл.

Teva Pharmaceutical Industries объявила, что согласовала выплаты на сумму в 4,35 млрд долл. по искам, связанным с эпидемией опиоидной зависимости. Компания урегулирует разбирательства с 2500 американскими местными органами власти, штатами и индейскими племенами, пишет The New York Times.

Teva будет выплачивать правительствам штатов и местным органам власти до 3,7 млрд долл. в течение 13 лет, а также потратит 1,2 млрд долл. на препарат «Налоксон», который используется для лечения передозировок опиоидами. Израильская компания также выплатит около 100 млн долл. индейским племенам и оплатит судебные издержки. Teva также позволит правительствам штатов и местным властям выбрать дополнительные деньги вместо лекарств от передозировки.

Денежная часть соглашения намного выше, чем исполнительный директор Teva Каре Шульц предполагал в мае. Тогда он заявлял аналитикам, что, по его мнению, компания должна будет заплатить около 2,6 млрд долл. В эту сумму были включены как сами платежи, так и препараты от опиоидной зависимости.

В этом году акции Teva, торгуемые в Нью-Йорке, упали на 11% из-за неопределенности в отношении урегулирования исков по опиоидам, пишет Reuters. Издание отмечает, что именно поэтому компания так спешит завершить судебные разбирательства.

Сделка Teva зависит от расчетов со стороны подразделения AbbVie Allergan. Израильская компания приобрела бизнес по производству непатентованных препаратов в 2016 году. Чтобы соглашение Teva вступило в силу, Allergan должна заключить собственную сделку по опиоидам с истцами, а также компании должны урегулировать спор о сумме, которую Allergan должна Teva по претензиям до 2016 года.

Николай Соколов

pharmvestnik