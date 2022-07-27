Начало эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств может сдвинуться

Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами может начаться позже изначальных планов. Ранее считалось, что он стартует уже в январе 2023 года.

«ФВ» ознакомился с обновленным проектом закона о проведении эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Документ подготовил Минздрав, его уже поддержала комиссия Кабмина. В нем, в частности, говорится, что запустить пилот могут не 1 января 2023 года, как считалось ранее, а с 1 марта 2023 года. В случае принятия законопроекта эксперимент будет проводиться в течение трех лет в ранее заявленных субъектах — Москве, Московской и Белгородской областях. Эти регионы ранее запустили систему электронных рецептов.

О готовности проекта к рассмотрению для внесения в Госдуму также заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента Владимиром Путиным с правительством 26 июля. Они договорились обсудить детали проекта в личном телефонном звонке. «На прошлой неделе текст был полностью отработан, выверен, внесен в правительство. В четверг планируется рассмотрение на заседании правительства для внесения в Государственную Думу», — сообщил на этой же встрече министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При интернет-продаже рецептурного лекарства аптечные организации обязаны сопоставить личность гражданина, которому выписан рецепт, с личностью человека, который получает онлайн-заказ, следует из документа. В случае, если предъявленный получателем паспорт не соотносится с данными лица, оформлявшего заказ, курьер обязуется вернуть лекарство обратно в аптеку.

Подтверждением факта передачи лекарства заказчику является кассовый чек и подпись лица, на которое оформлен рецепт, на документе о получении препарата.

Медицинские и аптечные организации также могут отказаться от участия в эксперименте, оформив соответствующее обращение в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта России.

Ранее предполагалось, что эксперимент может начаться с 1 января 2023 года — такие сроки назначило Минэкономразвития. Затем СМИ стало известно, что реализацией проекта займется Минздрав.

В начале июля «ФВ» писал, что документ находится в «подвешенном» состоянии. По данным двух источников, спор состоял в том, кто будет отвечать за реализацию эксперимента: Минэкономразвития, изначально назначенное на эту позицию, или Минздрав. После того, как проект закона не был в срок внесен на рассмотрение в Госдуму, президент поручил за две недели завершить согласование проекта между ведомствами.

Руслан Мавлиханов

Оксана Баранова

pharmvestnik