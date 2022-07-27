Эксперты оценили риски для фармрынка при выходе России из ВТО

В связи с геополитической ситуацией в Госдуму не единожды поступало предложение о выходе России из ВТО. «ФВ» попросил проанализировать риски возможного выхода из организации старшего менеджера OKS LABS Татьяну Захарину. По ее словам, в свое время вступление в организацию оказало большое влияние на отечественный фармрынок.

За последнее время вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) поднимался уже дважды, но мнения об инициативе разделились среди регуляторов: за выступали депутаты одной из фракций и МИД; против — Минэкономразвития и правовое управление аппарата Госдумы.

Россия вступила в ВТО в 2012 году. Процесс присоединения к организации был длительным и затронул все отрасли, в том числе фармацевтическую.

Среди основных последствий влияния вступления России в ВТО на фармотрасль эксперты выделяют снижение входных пошлин для иностранных фармпродуктов, привлечение инвестиций на внутренний фармрынок и повышение стандартов производства.

Чем грозит возможный выход из ВТО отечественному фармрынку? Как это может повлиять на отношения с основными импортерами лекарств?

Руслан Мавлиханов

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