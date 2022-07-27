В США разработали метод «самоусиливающихся» вакцин

Американские специалисты разработали специальные частицы, которые помогут вводить несколько доз вакцины за одну инъекцию. Действующее вещество сможет проникать в кровь несколько раз через определенные периоды времени.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали микрочастицы, которые можно использовать для создания «самоусиливающихся» вакцин. Об этом сообщает новостной сайт учебного заведения.

Большинство существующих вакцин требуют серии из нескольких прививок, которые окончательно закрепляют иммунный ответ. Но специалисты из MIT утверждают, что разработали частицы, которые нужно будет вводить только один раз, а потом они будут приводиться в действие уже в теле пациента. Подробное описание нового исследования технологии опубликовано в журнале Science Advances.

В ходе испытания команда специалистов анализировала то, как различные параметры, включая размер и форму частиц, а также состав полимеров, используемых для их изготовления, влияют на время действия препаратов.

Исследователи обнаружили, что размер и форма частиц мало влияют на процесс активизации лекарства. В большинстве других разработок для доставки препаратов в организм размер имеет очень большое влияние на то, когда подействуют лекарства. Но в технологии MIT частицы высвобождают свою полезную нагрузку в зависимости от состава.

«Если вы хотите, чтобы частица высвобождалась через шесть месяцев <…>, мы используем соответствующий полимер, или, если мы хотим, чтобы она высвобождалась через два дня, мы используем другой полимер», — говорят специалисты.

Частицы будут оставаться под кожей до тех пор, пока действующее вещество не будет использовано, затем они разрушаются. Исследователи говорят, что этот тип доставки вакцины может быть особенно полезен для вакцинации детей в регионах, где люди имеют проблемы с доступом к медицинской помощи.

«Эта платформа <…> широко применима ко всем типам вакцин, включая вакцины на основе рекомбинантных белков, вакцины на основе ДНК и даже вакцины на основе РНК», — говорит научный сотрудник Института интегративных исследований рака им. Коха при Массачусетском технологическом институте Ана Якленец.

Исследователи добавляют, что этот подход также можно использовать для доставки в организм ряда других терапевтических средств, включая лекарства от рака, гормональную терапию и биологические препараты.

Николай Соколов

pharmvestnik