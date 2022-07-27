В 2022 году аптечные сделки стали менее масштабными

С января по июль 2022 года на рынке произошло на одну сделку больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но масштаб этих сделок постепенно падает, отмечают эксперты.

В первом полугодии на фармрынке было совершено восемь аптечных сделок — годом ранее за аналогичный период их было семь. Несмотря на то, что пока по количеству покупок аптечных точек текущий год опережает предыдущий, сделки 2021 года являются более глобальными, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Пауза в совершении сделок была связана с тем, что в период пандемии фармацевтический рынок ощутил значительный рост, считает генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Руслан Мавлиханов

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