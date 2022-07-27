Производители считают неэффективными принятые меры для поддержки бизнеса

Многие механизмы, которые могут способствовать поддержке фармотрасли, еще не были приняты. Производители продолжают настаивать на них. В то же время уже введенные механизмы пока не показывают необходимой эффективности.

Принятые правительством меры для поддержки фармотрасли не демонстрируют эффективности. Об этом «ФВ» рассказали участники рынка.

Речь в том числе идет и о возможностях регистрации препарата по ускоренной процедуре (Постановление Правительства РФ № 593 от 05.04.2022), особенном порядке внесения изменений в регдосье (ПП № 440 от 23.03.2022) в случае дефицита препарата или риска его возникновения на фоне санкций, а также упрощенной процедуре перерегистрации цен на ЖНВЛП (ПП РФ № 444 от 23.03.2022).

У участников рынка почти месяц не было технической возможности подать необходимые документы, предусмотренные постановлением № 593. К тому же, в случае перерегистрации цен на препараты ЖНВЛП, она должна проходить период до 30 рабочих дней, но производители сталкиваются с нарушением этих сроков.

Участники рынка также озвучивают свои предложения для поддержки рынка. Среди них в том числе установление упрощенной процедуры приведения регдосье в соответствие с правилами ЕАЭС и внесение изменений в уже зарегистрированные препараты, а также снижение госпошлин за эти процедуры.

Маргарита Грошева

pharmvestnik