Прибыль испанской Rovi в первом полугодии выросла на 58% благодаря производству вакцин

Rovi в среду, 27 июля, заявила о росте чистой прибыли в первом полугодии на 58%, до €80,6 млн ($82 млн), поскольку выручка от вакцин против коронавирусной инфекции увеличилась. Об этом пишет Reuters со ссылкой на испанскую фармацевтическую компанию.

Rovi, которая сотрудничает с Moderna для производства вакцины от COVID-19 для большей части мира, сообщила о росте операционных доходов на 31%, до €380,4 млн.

Продажи стороннему производству выросли на 76%, до €166,4 млн, в основном за счет выручки, связанной с производством вакцин против коронавируса.

Ожидается, что в 2022 году сторонний производственный бизнес Rovi вырастет на 30-40%, включая производство вакцин. Акции компании выросли на 1,8% после публикации отчета.

Как стало известно ранее, Rovi продлила соглашение с Moderna по производству мРНК-препаратов.

gxpnews