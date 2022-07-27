Сформирован полугодовой запас комплектующих и расходников для маркировки в фармотрасли

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак») продемонстрировал представителям органов власти и отраслевым бизнес-объединениям запас оборудования, комплектующих и расходных материалов для маркировки. Запас сформирован на складе в Подмосковье и предназначен для полного обеспечения отраслей, где маркировка уже введена или где ее планируется внедрять, в том числе для фармацевтической отрасли. Запасы рассчитаны не менее чем на полгода и постоянно пополняются, заявили в пресс-службе ЦРПТ.

«Оператор системы маркировки за свой счет сформировал запасы комплектующих и расходных материалов не менее чем на полгода. Ими может воспользоваться любой участник рынка, что нивелирует риски с нанесением кодов маркировки в товарных группах, где маркировка уже введена или планируется. Следующий шаг к полному исключению таких рисков – локализация производства необходимого оборудования. Ряд предприятий уже заявили о готовности принять участие в таких проектах, также к данной работе мы планируем подключить Агентство по технологическому развитию и Фонд развития промышленности», – сказала директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева.

На складе хранится более 9700 единиц оборудования и расходных материалов для маркировки – аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, риббоны, печатающие головки, картриджи, самоклеящийся материал и другие, отметили в пресс-службе.

«Система маркировки – масштабный цифровой проект. Она позволяет защитить население от нелегальной продукции, дефицита товаров и манипуляций с ценами. Созданный ЦРПТ запас оборудования – это весомая поддержка для отраслей, которые маркируют свою продукцию. Инвестиции ЦРПТ в запасы составили более $1,8 млн. Например, мы закупили 650 000 кв. м самоклеящегося материала. Этого хватит, чтобы произвести 1,6 млрд стикеров для маркировки. Стоит отметить, что так как оборудование уже закуплено, его стоимость зафиксирована, и отрасли застрахованы от валютных колебаний. Расходы точно не вырастут», – подчеркнул председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

На складе сформированы комплекты оборудования, расходных материалов и комплектующих для оперативной отгрузки (если оборудование вышло из строя на производственной площадке). Тем самым обеспечивается поддержка предприятий расходными материалами, возможность оперативной отгрузки в день обращения, сводятся к нулю риски остановки производств ввиду нехватки расходных материалов или поломки оборудования.

Собственные запасы также сформированы у многих производителей, оборудованием и расходниками запаслись 150 системных интеграторов и более 100 типографий, работающих с маркировкой, добавили в ЦРПТ.

ЦРПТ ранее открыл для производителей доступ к данным системы маркировки.

gxpnews