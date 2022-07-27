RNC Pharma сообщила о рекордном росте поставок фармсбустанций в натуральных объемах

С января по июнь в Россию было ввезено около 10 тыс. тонн фармсубстанций. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года натуральные объемы поставок выросли на 21%. Это лучший результат за последние 12 лет.

С января по июнь в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 106,4 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года при проведении расчетов в рублях составила 3,7%. Это минимальное значение за последние 5 лет. Натуральные объемы при этом, наоборот, бьют очередные максимумы: поставки за год выросли на 21%, и это лучший результат за последние 12 лет. Всего за первые шесть месяцев этого года в страну ввезено около 10 тыс. тонн фармсубстанций, сообщили аналитики RNC Pharma.

Сравнительно небольшая динамика в отношении рублевого объема поставок объяснялась в первую очередь дефляцией на рынке фармацевтического сырья. Значительный рост натуральных объемов связан, во-первых, с увеличением активности отечественных производителей, во-вторых, с естественным желанием сформировать запасы сырья в сложный исторический период.

Результаты работы участников внешнеэкономической деятельности в отношении поставок фармсырья за июнь характеризовались разнонаправленной динамикой в отношении денежного и натурального объемов. Динамика в рублях относительно июня 2021 года находилась в зоне отрицательных значений (-14%). Здесь необходимо учесть уже упоминавшийся фактор дефляции и то, что с конца февраля обычные сезонные факторы в текущем году фактически не работали. Натуральные объемы в значительном плюсе, за год отгрузки выросли на 57% (в тоннах).

Общая номенклатура АФИ по МНН, поставляемых в нашу страну в I—II кварталах 2022 года, составляла 583 наименования, это на 13 позиций больше, чем годом ранее. С точки зрения денежного объема отгрузок по итогам анализируемого периода максимальную из всех наименований динамику демонстрировал ребамипид, поставки которого за год выросли в 121 раз (в рублях). Правда, с точки зрения общего объема поставок наименование не входит даже в TOP30. Основной объем отгрузок приходился на «Про.Мед.ЦС», которая начиная с марта локализовала производство препарата «Ребагит» на мощностях «ЗиО-Здоровье» в подмосковном Подольске.

Внушительную рублевую динамику демонстрирует также висмута трикалия дицитрат (рост в 11,8 раза), основной объем отгрузок обеспечил Astellas, промышленным партнером в данном случае также выступает «ЗиО-Здоровье». Аналитики также отмечают рост поставок моксонидина (в 10,6 раза). Тут, помимо внушительной динамики, интересен прецедент переноса контрактного производства с территории Казахстана в Россию. Вплоть до марта препарат производился на мощностях завода «Нобел алматинская фармацевтическая фабрика», а в июне выпуск всех форм осуществляется уже на предприятии «Верофарм» в Белгороде.

Один из рекордных показателей с точки зрения натуральной динамики поставок в I—II кварталах продемонстрировал нифедипин. Поставки относительно аналогичного периода прошлого года выросли в тоннах в 450 раз, весь объем был ввезен в интересах компании «Протек СВМ», конечным получателем и производителем готовой формы, скорее всего, выступал завод «Озон». Еще один рекордсмен – пирантел: за год его отгрузки выросли в 227 раз, основной объем закупки данной фармсубстанции также обеспечил «Озон».

Артем Косенок

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