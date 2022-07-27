СМИ сообщили об отсутствии «Спутника Лайт» в регионах

В большинстве регионов России препарат «Спутник Лайт» для профилактики COVID-19 больше не доступен для ревакцинации, пишет «Коммерсантъ». Опрошенные в мае производители вакцин против COVID-19 сообщили «ФВ», что в 2022 году к ним не поступали заказы на их производство. В компании «Биокад», которая производит «Спутник V» и «Спутник Лайт», заявляли, что на складах хранится более 20 млн доз с ограниченным сроком годности, которые остаются невостребованными. В октябре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял о возможности выйти в 2022 году на объем производства в 2 млрд доз вакцин.

В Минздраве отрицают дефицит препаратов в медучреждениях, передает ТАСС. Главный внештатный специалист министерства по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в регионах есть запас «Спутника V», а ревакцинироваться он предложил первым компонентом препарата, который идентичен «Спутнику Лайт». В Минздраве не объяснили отсутствие «Спутника Лайт» в поликлиниках.

В течение прошлого года также несколько раз сообщалось о дефиците «Спутника Лайт» в регионах России. Тогда в Кремле пояснили, что краткосрочный дефицит вакцин может наблюдаться в регионах из-за того, что вакцинация проходит неритмично.

Изначально «Спутник Лайт» планировали выпускать для экспорта, россиян при этом собирались прививать двумя компонентами «Спутника V». К тому же директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург признавал, что создать нужное количество доз полноценной вакцины «Спутник V» не получается. В декабре 2020 года он говорил, что «лайт»-вакцина создаст компромисс между продолжительностью действия препарата и необходимостью быстро сбить пик смертности от коронавируса. Позже «Спутник Лайт» начали применять для вакцинации трудовых мигрантов, а затем рекомендовали и для основной вакцинации и ревакцинации всего населения. В январе 2022 года глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал ревакцинацию «Спутником Лайт» в качестве защиты от варианта коронавируса «Омикрон».

«Спутник Лайт» зарегистрирован 6 мая 2021 года, а затем получил одобрение в 27 странах. Это векторная вакцина для профилактики COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. В состав препарата входит первый компонент (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины «Спутник V». Применяется как отдельная однокомпонентная вакцина, а также в качестве бустера. Разработан препарат Центром им. Н.Ф. Гамалеи.

Всего в России для вакцинации против COVID-19 зарегистрированы девять вакцин. По данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 22 июля, уровень коллективного иммунитета составляет 12,3%.

Фото: РФПИ

Артем Косенок

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