Правительство выделит бизнесу на затраты на телерекламу полмиллиарда рублей На FDA подали в суд за задержки при одобрении препарата от нарколепсии » В Белоруссии одобрили кубинскую вакцину против COVID-19 В Белоруссии одобрили кубинскую вакцину против COVID-19, производством которой занимается институт вакцин «Финли». Soberana Plus стала первой кубинской вакциной против коронавируса, зарегистрированной на европейском пространстве. Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике зарегистрирована кубинская вакцина против COVID-19 Soberana Plus. Ее производством занимается институт вакцин «Финли», передает ТАСС. «В результате долгосрочной совместной работы УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и Регуляторного органа по лекарственным средствам, оборудованию и медицинским изделиям Республики Куба (CECMED) в Белоруссии зарегистрирована вакцина против COVID-19 Soberana Plus, производимая институтом вакцин «Финли», – говорится в сообщении. Отмечается, что Soberana Plus стала первой кубинской вакциной против COVID-19, зарегистрированной на европейском пространстве. В настоящее время в Белоруссии одобрены четыре вакцины от COVID-19. Это разработанные Центром имени Гамалеи «Спутник V» и «Спутник Лайт», препарат Центра имени Чумакова «КовиВак», а также китайской Sinopharm. Артем Косенок

pharmvestnik