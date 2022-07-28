В Белоруссии одобрили кубинскую вакцину против COVID-19

В Белоруссии одобрили кубинскую вакцину против COVID-19, производством которой занимается институт вакцин «Финли». Soberana Plus стала первой кубинской вакциной против коронавируса, зарегистрированной на европейском пространстве.

Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике зарегистрирована кубинская вакцина против COVID-19 Soberana Plus. Ее производством занимается институт вакцин «Финли», передает ТАСС.

«В результате долгосрочной совместной работы УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и Регуляторного органа по лекарственным средствам, оборудованию и медицинским изделиям Республики Куба (CECMED) в Белоруссии зарегистрирована вакцина против COVID-19 Soberana Plus, производимая институтом вакцин «Финли», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Soberana Plus стала первой кубинской вакциной против COVID-19, зарегистрированной на европейском пространстве.

В настоящее время в Белоруссии одобрены четыре вакцины от COVID-19. Это разработанные Центром имени Гамалеи «Спутник V» и «Спутник Лайт», препарат Центра имени Чумакова «КовиВак», а также китайской Sinopharm.

Артем Косенок

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