Выручка GSK во втором квартале выросла на 19%

Операционная прибыль британской GSK во втором квартале 2022 года сократилась на 15,6% и составила 1,08 млрд фунтов стерлингов ($1,30 млрд) по сравнению с 1,28 млрд фунтов годом ранее, сообщает фармпроизводитель.

Выручка GSK во втором квартале выросла на 19%, до 6,93 млрд фунтов стерлингов ($8,34 млрд), по сравнению с 5,84 млрд фунтов годом ранее. Скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличилась до 34,7 пенса с 23 пенсов годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне около 29 пенсов.

Компания повысила прогноз на 2022 год и теперь ожидает, что ее скорректированная операционная прибыль вырастет на 13-15%, а выручка – на 6-8%. Ранее GSK прогнозировала, что выручка вырастет на 5-7% без учета колебаний валютных курсов, а рост скорректированной операционной прибыли составит 12-14%.

gxpnews