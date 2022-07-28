Препарат для анестезии животных снова поступил в продажу

Препарат для анестезии животных «Телазол» снова поступил в продажу. Он отгружается дистрибьюторам в России, сообщили в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей.

Препарат для анестезии животных «Телазол» снова поступил в продажу, сообщили «Известиям» в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей.

«В настоящее время поставки препарата возобновились, препарат отгружается дистрибьюторам в России», – рассказал представитель ассоциации.

В начале июля ветеринары и представители отраслевых объединений сообщили, что в ветклиниках стали заканчиваться иностранные анестетики, которые чаще всего используются для проведения операций, вакцины, препараты для ингаляционного наркоза домашних животных. Также дефицит наблюдался на некоторые медизделия и расходники. В частности, были сложности в закупке анестезирующих средств «Золетил» и «Телазол», ингаляционного наркоза «Изофлуран», вакцины «Нобивак».

По данным Россельхознадзора, дефицита ветпрепаратов в России не наблюдается. Объем ввоза лекарств для животных, в том числе вакцин, за первое полугодие 2022 года на 5—7% превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. По всем востребованным наименованиям есть отечественные аналоги, отметили тогда в ведомстве.

Артем Косенок

pharmvestnik